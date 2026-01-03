Oran por familia lesionada en incendio

CIUDAD VALLES.- Organizan misas para pedir por la salud de la familia que resultó afectada por el incendio que ocurrió en los primeros minutos del año; dos de los tres afectados siguen graves.

La mañana de este viernes, en la capilla del Sagrado Corazón, en la colonia Mirador, hubo una misa para pedir por la salud de Blanca Martínez y sus hijos Danae Hernández y Damián Hernández, quienes sufrieron intoxicaciones severas en el primer incendio que hubo en este inicio de año, a media hora de haber comenzado el 2026.

La joven mujer se encuentra en terapia intensiva desde la madrugada del 1 de enero y su hija fue trasladada, con severos daños pulmonares al Hospital General 50 de la capital del estado.

Las lesiones pulmonares fueron por la inhalación del humo durante el incendio, tras un periodo largo de exposición.

