Ordena obispo a un diacono y a un sacerdote

Matehuala.- El obispo Margarito Salazar Cárdenas llevó a cabo la ordenación diaconal del seminarista Miguel Ángel Valdés Flores y la ordenación sacerdotal de Lorenzo de Jesús Castillo Gallegos en la Catedral, a la celebración acudieron cientos de personas.

Esta celebración eucarística en la Catedral con cientos de feligreses para observar la última misa de ordenación realizada en la ciudad por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, ya que próximamente se irá a la ciudad de Tampico a continuar con su ministerio.

Dentro de la ceremonia el obispo llevó a cabo la elección y presentación del candidato a diacono y a presbítero, luego les preguntó si juran obediencia y respeto a Dios, ambos contestaron estar de acuerdo, en el caso de Lorenzo que fue ordenado sacerdote, el obispo le puso le puso el santo crisma en manos y cabeza, fue revestido con la estola sacerdotal, se le hizo la entrega del pan y el vino para la celebración eucarística.

Así mismo el nuevo presbítero juro comprometerse con Dios a lo largo de su vida, y en una persona que se dedicará promover la palabra de Dios en donde sea ayudando a los feligreses, así mismo se llevó a cabo la ordenación diaconal del joven seminarista Miguel Ángel Valdés Flores, que es el último paso antes de ser sacerdote y si en un año termina con bien su diaconado será ordenado sacerdote.

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Salazar Cárdenas felicitó a los dos nuevos integrantes de la iglesia católica, les deseó todo el éxito en su carrera sacerdotal, donde espera que a pesar de que él será enviado a otro lugar volverlos a ver en este camino que han elegido, les dio la bendición y les pidió guiar a todo el pueblo de Cristo de Matehuala y el altiplano.

ahora que ya no va estar aquí.