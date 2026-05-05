Organizan edición del Emprendi Juvenil

Matehuala.- Se llevó a cabo con gran éxito la quinceava edición del Emprendi Juve en el Parque Vicente Guerrero en el cual varios jóvenes emprendedores se instalaron para dar a conocer sus negocios.

El Emprendi Juve es un mercado de emprendimiento dirigido a todos los jóvenes, en el cual se les da la oportunidad de dar a conocer los negocios que están iniciando, ya que muchos jóvenes cuentan con emprendimientos, pero no tienen un local propio para vender y ofrecen sus productos a través de las redes sociales.

Este evento representa una oportunidad para que den a conocer sus negocios a más personas, atraigan clientes y contribuyan al crecimiento de la economía del municipio.

En este mercadito juvenil se pueden encontrar jóvenes que ofrecen diferentes servicios, ya sea comida, ropa, joyería y juguetes. Asimismo, muchos aprovecharon para mostrar su trabajo artístico y artesanal, como pinturas, entre otras creaciones.

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Este evento tuvo una excelente respuesta por parte de los ciudadanos, quienes acudieron al Parque del Pueblo para apoyar el emprendimiento juvenil.

Dentro del evento también se contó con la participación de grupos musicales que interpretaron diversas melodías en el kiosco del parque. Entre ellos destacó un grupo de rock que encendió el ambiente interpretando varias canciones del rock clásico.