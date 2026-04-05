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Otorgan kits para combatir gusano barrenador

Contienen mosquicida, larvicida y desparasitante inyectable

Por Carmen Hernández

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Otorgan kits para combatir gusano barrenador

Santa Catarina.- Entregan kits para combatir el gusano barrenador a ganaderos, para que puedan combatir algún caso que se llegara a presentar. 

El alcalde Juan Carlos Ramos se reunió con ganaderos para entregar kits que serán de gran ayuda para controlar el gusano barrenador, que sigue generando casos en diversas regiones del estado.  Los kits contienen mosquicida, larvicida y desparasitante inyectable, que deberán de ser utilizados de acuerdo a las indicaciones correspondientes. 

Un médico veterinario brindó una capacitación, donde se abordó el uso adecuado de los productos y los procedimientos correctos para la toma de muestras en caso de presentarse posibles casos, para poder actuar de inmediato. 

Los productores interesados en los kits deberán de acercarse al departamento de Desarrollo Rural.

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