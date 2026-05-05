Otro incendio en Presa los Nopales

CÁRDENAS.- Se registra incendio forestal en la Presa de los Nopales, cuerpos de emergencia acuden a combatirlo para evitar que se propague y afecte más hectáreas de terreno y fauna y flora de la región.

A las 5 de la tarde de este lunes se recibió una llamada de auxilio por lo que elementos de Protección Civil que encabeza Gabriel Santillán, cuerpo de bomberos, así como una Brigada de 10 personas, acudieron a la zona afectada.

El incendio inició en la Presa de los Nopales, por lo que piden voluntarios así como carretillas, palas y machetes, para hacerle frente a las enormes llamaradas que se generaron.

El municipio está a la espera de que llegue personal de la Conafor y que apoyen municipios vecinos, para poder controlar el fuego.

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Hasta el momento se desconoce que provocó el incendio que se está dispersando de manera inmediata, debido a la maleza seca.