Edición impresa

Portada
Estado

Partirán mega Rosca de Reyes

El evento será en la plaza principal, además de regalar bolsas de dulces

Por Carmen Hernández

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Cerritos.- Todo listo para la partida de la Rosca de Reyes que se efectuará este próximo 7 de enero en la plaza principal del municipio.  

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo dio a conocer que ultima detalles para lo que será la partida de la Rosca de Reyes, donde se tiene proyectado además presentar un programa cultural, para que la gente que asista se divierta.  

Es por ello que se invita a la población en general para que acuda este próximo 7 de enero a partir de las 5 de la tarde en la plaza principal, que será un evento de sana convivencia entre la población en general. 

Se contará con cuenta cuentos y además se regalarán bolsas de dulces a las personas que asistan.  Es por ello que se invita a las familias a continuar con la tradición de partir la enorme rosca, que será repartida entre los asistentes, además de algo para degustar.

