Patrulla policiaca atropella a jornalero

Ciudad Fernández.- Agente de Seguridad Pública Municipal que manejaba una patrulla atropella a jornalero en la comunidad del Paraíso, presuntamente conducía a exceso de velocidad, en la patrulla se trasladaba el director de la corporación policíaca.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer en la localidad del Paraíso, cuando Eladio se dirigía a su domicilio, de pronto fue embestido por la patrulla policiaca, en la que viajaba el comandante Juan Carlos Vázquez de Paz.

La unidad policiaca que no portaba ni placas de circulación, luego de atropellar al jornalero se detuvo y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, los cuales tardaron en arribar al sitio. El lesionado fue trasladado a recibir atención médica de manera urgente al Hospital IMSS Bienestar, los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida.

Sin embargo, ahora la familia está a la espera de que el municipio se haga responsable de los gastos médicos y de los medicamentos que lleguen a requerir para que sane el lesionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pidieron que se capacite a los oficiales sobre la importancia de manejar con precaución, porque ponen en riesgo su integridad, así como la de terceras personas.