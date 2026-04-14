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Payasitos esperan tener mucha chamba

Por Carmen Hernández

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
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Payasitos esperan tener mucha chamba

RIOVERDE.- Payasitos esperan una gran demanda de presentaciones durante este mes, en las comunidades es donde más solicitan un show. 

Periquín, dio a conocer que tiene varios años haciendo reír a los niños y niñas, que es un gusto hacerlos pasar un buen rato. 

Mencionó que la temporada buena es en abril y mayo, por 2 horas cobran la cantidad de 1,500 pesos, incluye el sonido, realizan juegos y se entrega un diploma especial, en espectáculos que desarrollan. 

Mencionó que es más tradición en las comunidades llevar el show de payasitos a los cumpleañeros. 

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Finalmente dijo que puede ser localizado en la plaza principal para los shows infantiles.

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