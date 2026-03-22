Personal de PC atrapará un enjambre de abejas

RIOVERDE.- Un enjambre de abejas que representa un peligro para vecinos de la Delegación de Pastora será reubicado por parte de personal de Protección Civil Municipal.

El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio por un enjambre de abejas que se encuentra en una vivienda y que representa un serio problema para la familia.

Por parte del funcionario se evaluó el riesgo, ya que la colmena presenta un problema para la fauna silvestre y viviendas cercanas.

Recordó que se había presentado un problema hace 2 años, pero no atendieron las recomendaciones de sellar los accesos y evitar la reubicación de polinizadores.

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Adelantó que este domingo se reubicarán las abejas, para su conservación, lo que terminará con el problema para la familia.