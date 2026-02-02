Personas en situación de calle rechazan albergue

logo pulso
Por Redacción

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Ni DIF ni Protección Civil han albergado a una persona en situación de calle en lo que va del invierno, que ha tenido temperaturas bajas constantes desde el inicio del 2026.

Bettina López Fernández, directora del DIF Municipal, dijo que ha estado coordinada con la dirección de Protección Civil para conocer la situación de muchos de los que duermen en la calle, puesto que ha habido más de cinco días con temperaturas menores a los 10 grados y siguen resistiéndose a ser trasladados al albergue de Lomas Poniente, para prevenir un deceso por hipotermia.

La posibilidad de perder el lugar que ocupan en alguna banqueta o callejuela es lo que los disuade de irse a un refugio, por lo que solo pueden proveerles de bebidas calientes y cobijas, pese a las condiciones de riesgo que enfrentan al dormir en la calle.

