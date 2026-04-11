Plaga de araña roja daña los cultivos de maíz

RIOVERDE.- La plaga de araña roja que es un ácaro fitófago diminuto (menor a 0.5 mm), no una araña verdadera, que actúa como una plaga voraz en huertos, invernaderos y plantas ornamentales. Se caracteriza por succionar la savia de las hojas, provocando manchas amarillas (necrosis), defoliación y la aparición de finas telarañas, prosperando en ambientes cálidos y secos está acabando con los cultivos de maíz, productores ya denuncian severas pérdidas en sus cosechas.

Sergio Gómez productor de la común del Jabalí dio a conocer que la población le invirtió a cosechar maíz, el costal del mejorado oscila en 4 mil pesos, por lo que se la jugaron esperando tener buenas ganancias, pero todo resultó en vano con la plaga que está acabando con las cosechas.

La plaga de la araña roja está afectando las cosechas hasta en un 60%, por lo que la producción se echó a perder y solo serán pérdidas para los productores agrícolas.

La plaga seca la planta, se pone amarillo el cultivo, por lo que se ha tratado de combatir la plaga, pero no ha sido posible, necesitan los productores apoyo de personal de Sedarh.

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Puntualizó que el mercado de venta de este tipo de cosechas de maíz es El Refugio y municipios vecinos, es donde lo logran colocar, obteniendo ganancias de lo invertido para producir maíz.