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Pleito bicentenario dio origen a los diablos de Tanlajás

Conflicto entre mestizos católicos e indígenas paganos

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Pleito bicentenario dio origen a los diablos de Tanlajás

CIUDAD VALLES.- El pleito entre mestizos católicos e indígenas paganos de hace 200 años que terminó como atractivo turístico.

Ángel Abdiel Santiago Villaverde, director de Cultura y Turismo de Tanlajás, relató que el máximo atractivo de su localidad es el ritual de toreo de diablos que castigan con su fuste a los mortales.

La costumbre, de acuerdo con Santiago Villaverde habría comenzado en los años veintes de 1900, es decir, hace 100 años recordaron las disputas de lo que ocurría un centenario atrás.

Hace 200 años, en la época post independentista, en donde ahora es San Nicolás, las familias de origen europeo solían molestarse con los rituales indígenas y una de las maneras de reaccionar era intentando golpear con el fuste a éstos, quienes se defendían y también atacaban.

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El conflicto tuvo episodios de mucha violencia, sin embargo, un siglo después, el recuerdo de esos días provocó que hubiera una recuperación del hecho, pero con la parafernalia cultural religiosa.

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