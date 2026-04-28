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Pocos beneficios hacer producir al campo

Por Carmen Hernández

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Pocos beneficios hacer producir al campo

RIOVERDE.- El campo no es redituable, no se pudo sembrar al 100% por las plagas que siempre atacan los sembradíos de cualquier especie que dan al traste con la esperanza de poder tener una buena cosecha.

Jaime Díaz Torres, productor de la comunidad del Capulín, reconoció que hay muchas plagas, por lo que resulta muy caro sembrar animarse para producir, como ejemplo 13 mil pesos por hectárea de maíz, que se van en pérdidas y nada de cosecha. 

La gente no quiere trabajar en el campo, sobrevive de la pensión del Gobierno federal y del dinero que les envían de los Estados Unidos. 

Hizo hincapié que los jóvenes no quieren entrar a trabajar en el campo, ya que dicen no les deja ningún beneficio.

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El Gobierno del Estado apoya con el programa Procampo con 4 mil pesos cada año, si cuentan con 1 o 10 hectáreas y no es justo, no alcanza ni para el trabajo. 

En la comunidad se sembraban 500 hectáreas, hoy en día solo 200, el elote va a estar listo para finales de mayo, con la esperanza que no suceda nada extraordinario y dé al traste con la cosecha

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