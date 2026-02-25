logo pulso
Pocos niños participaron en Juramento a la Bandera

Por Miguel Barragán

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Pocos niños participaron en Juramento a la Bandera

CIUDAD VALLES.- A la baja la presencia de niños en el Juramento a la Bandera de los niños de tercero de primaria en Valles: en 2020 eran 2,500, este 2026 fueron 1,800 los que recitaron junto al alcalde.

Ayer por la mañana, las cifras oficiales de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte y del Ayuntamiento de Valles en el Campo Guadiana mostraron que este 2026, hay 1,800 niños de tercer grado, un poco menos de dos mil menos que en 2025, cuando contaron 1 mil 975 pequeños.

Las cifras cambian mucho, en cambio, respecto a 2020 (un mes antes de que se extendiera la psicosis del Covid), cuando la URSEHN contabilizó a 2,500 niños que juraron bandera en el Estadio del Centro Cultural.

