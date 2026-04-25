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Policías rescatan a un hombre, andaba perdido

Por Redacción

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Policías rescatan a un hombre, andaba perdido

Matehuala.- La noche del jueves agentes de la Policía Municipal localizaron a un hombre desorientado que deambulaba por las calles de Matehuala. 

Fue trasladado al área de Trabajo Social y más tarde fue reunido con sus familiares en la calle Tepeyac, en la colonia Guadalupe.

El hombre fue visto por los elementos de la Policía Municipal cuando realizaban rondines en el centro de la ciudad y lograron visualizar que se encontraba mal, por lo que acudieron a auxiliarlo. Al acercarse al hombre, vieron que se encontraba desorientado y no sabía cómo llegar a su vivienda.

Debido a que la calle estaba muy sola porque ya era de noche, los agentes lo subieron a la patrulla y lo llevaron al área de Trabajo Social de la corporación policiaca, donde empezaron a investigar para localizar su domicilio, mientras le estuvieron brindando apoyo. 

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Posteriormente lograron averiguar que la persona extraviada es de Matehuala y vive en la calle Tepeyac, en la colonia Guadalupe.

Para no arriesgar a la familia del hombre a que fuera por la persona que se encontraba desorientada, y evitar que les llegara a ocurrir un accidente, optaron por subirlo a la patrulla y llevarlo con su familia.

El jueves fueron dos personas las que se encontraban extraviadas, al parecer con principios de Alzheimer.

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