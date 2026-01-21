logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Por fin tienen agua en la López Mateos

Se pidió apoyo a Obras Públicas, sin respuesta: comisariado

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Por fin tienen agua en la López Mateos

CIUDAD VALLES.- Luego de un mes sin agua, el Ayuntamiento cooperó con los del ejido Adolfo López Mateos para obtener una bomba de extracción, de acuerdo con el comisariado ejidal.

Azael Hernández Hernández, comisariado ejidal de ese lugar explicó que estuvieron un mes sin el vital líquido y, aunque pidieron apoyo a Obras Públicas, no obtuvieron respuesta.

Por ese motivo, hoy se hicieron presentes en la sede del Ayuntamiento para gestionar el apoyo para poder tener la bomba que extrae el agua de un sótano con venero y que alimenta trescientas personas, aproximadamente.

Refirió que la aportación del Ayuntamiento, hasta ahora que ocurrió la visita, fue de 12 mil pesos, que sumaron a los 10 mil que tenía a su disposición la comunidad para ese fin; es decir, el gobierno puso sobre la mesa el 54 por ciento del costo de la bomba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles
Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Protección Civil buscan su captura y reubicación

Personas en situación de calle no aceptan ayuda
Personas en situación de calle no aceptan ayuda

Personas en situación de calle no aceptan ayuda

SLP

Redacción

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel
Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

SLP

Carmen Hernández

Bajan imagen de Virgen de La Paz
Bajan imagen de Virgen de La Paz

Bajan imagen de Virgen de La Paz

SLP

Jesús Vázquez

Inicia festividad de la patrona de los paceños