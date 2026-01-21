Por fin tienen agua en la López Mateos

CIUDAD VALLES.- Luego de un mes sin agua, el Ayuntamiento cooperó con los del ejido Adolfo López Mateos para obtener una bomba de extracción, de acuerdo con el comisariado ejidal.

Azael Hernández Hernández, comisariado ejidal de ese lugar explicó que estuvieron un mes sin el vital líquido y, aunque pidieron apoyo a Obras Públicas, no obtuvieron respuesta.

Por ese motivo, hoy se hicieron presentes en la sede del Ayuntamiento para gestionar el apoyo para poder tener la bomba que extrae el agua de un sótano con venero y que alimenta trescientas personas, aproximadamente.

Refirió que la aportación del Ayuntamiento, hasta ahora que ocurrió la visita, fue de 12 mil pesos, que sumaron a los 10 mil que tenía a su disposición la comunidad para ese fin; es decir, el gobierno puso sobre la mesa el 54 por ciento del costo de la bomba.

