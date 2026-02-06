logo pulso
Preinscripciones, sin quejas por cobro en escuelas

Admite la URSEHN hay instituciones con alta demanda

Por Redacción

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Preinscripciones, sin quejas por cobro en escuelas

CIUDAD VALLES.- La URSEHN no ha recibido aún quejas de padres de familia en esta temporada de preinscripciones, por cobro de cuotas en los trámites.

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga dijo que por lo pronto, no ha habido ninguna denuncia por intento de cobro en los trámites de pre alta en las escuelas, a pesar de que muchas instituciones tienen alta demanda.

Pidió a los padres de familia denunciar cualquier anomalía que pudieran toparse en esta temporada de preinscripciones, que va del 3 al 13 de febrero.

Comentó que no ha habido tampoco cambio de categoría en escuelas que han bajado su matrícula y que el universo de alumnos de nivel básico es actualmente de 75 mil alumnos en 1 mil 113 planteles.

