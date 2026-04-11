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Preparan Feria de la Salud para hombres

Por Carmen Hernández

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan Feria de la Salud para hombres

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ultiman detalles para llevar a cabo la Feria de Salud del hombre, que se realizará este 21 de abril en la plaza municipal, donde se ofrecerá atención a todos los hombres que acudan al evento, para tener una vida sana.  

Las autoridades municipales dieron a conocer que tanto los jóvenes como hombres de mayor edad son los pocos que acuden al doctor para una revisión de sus condiciones de salud. 

Es por ello que este 21 de abril en la plaza principal de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde se realizará la Feria de la Salud, dirigida a los hombres, donde se ofrecerán diversos servicios médicos a quien acuda. 

Se estará realizando detección temprana de próstata, glucosa capilar y hemoglobina, módulo de información sobre la vasectomía, además de la detección de adicciones. 

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Es por ello que se les invita a los hombres para que se acerquen y aprovechen los servicios de atención que se ofrecerán, que serán gratuitos, para tener una vida sana.

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