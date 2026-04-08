logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Preparan kermés para apoyar a menor

Por Carmen Hernández

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan kermés para apoyar a menor

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 11 de abril en la Plácita de Rodadillos,  se llevará una kermes con causa, cuya recaudación será destinada a la operación a corazón abierto de una niña. 

Iris, una menor de 6 años de edad, tiene un problema de salud. Es por ello que sus padres ultiman detalles para lo que será una gran kermes donde se contará a la venta antojitos mexicanos, como enchiladas, tambores, tostadas, tacos rojos, aguas de frutas, elotes, entre otros platillos.

Los productos estarán a la venta el próximo 11 de abril, en la Plácita de Rodadillos, en el Ejido del Refugio. Se contará con la participación del sonido Reica a las 7 y a las 9 de la noche con el grupo R 5.  Es por ello que los organizadores invitan a la población en general para que se una a esta labor y coopere para la cirugía de la pequeña.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito, concurso de disfraces Aquafest
Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

SLP

Carmen Hernández

Cloe, la mascota ganadora con el mejor disfraz

Jornada de vacunación antirrábica
Jornada de vacunación antirrábica

Jornada de vacunación antirrábica

SLP

Redacción

Tormentas afectan a comerciantes
Tormentas afectan a comerciantes

Tormentas afectan a comerciantes

SLP

Jesús Vázquez

Denuncian locatarios atracos en mercado
Denuncian locatarios atracos en mercado

Denuncian locatarios atracos en mercado

SLP

Redacción