Preparan kermés para apoyar a menor

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 11 de abril en la Plácita de Rodadillos, se llevará una kermes con causa, cuya recaudación será destinada a la operación a corazón abierto de una niña.

Iris, una menor de 6 años de edad, tiene un problema de salud. Es por ello que sus padres ultiman detalles para lo que será una gran kermes donde se contará a la venta antojitos mexicanos, como enchiladas, tambores, tostadas, tacos rojos, aguas de frutas, elotes, entre otros platillos.

Los productos estarán a la venta el próximo 11 de abril, en la Plácita de Rodadillos, en el Ejido del Refugio. Se contará con la participación del sonido Reica a las 7 y a las 9 de la noche con el grupo R 5. Es por ello que los organizadores invitan a la población en general para que se una a esta labor y coopere para la cirugía de la pequeña.