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Preparan la fiesta patronal de San Marcos

Habrá entradas de cera y otros eventos culturales, elegirán a reina

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan la fiesta patronal de San Marcos

RIOVERDE.- Alistan la fiesta patronal del Ejido de San Marcos que será el 25 de abril, donde habrá entradas de cera y peregrinaciones que llegarán a la parroquia donde se encuentra el santo patrono de la comunidad, San Marcos. 

Organizadores del evento dieron a conocer que ultiman detalles para lo que será la gran festividad de la comunidad, se contemplan las entradas de cera a las 4 de la tarde, la misa será a las 5 de la tarde. También se elegirá a la reina y princesas del evento ferial, quienes engalanarán los eventos que se realicen, este próximo 25 de abril. 

También estará presente el Grupo la Santa, por lo que se invita a la población en general para que disfrute de las fiestas patronales, ya que se echará la casa por la ventana, para celebrar a lo grande para honrar al santo patrono de la comunidad, San Marcos.

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