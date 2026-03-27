Presentan Feria de la Charamusca

Matehuala.- Fue presentada la Feria de la Charamusca 2026, así como el programa de actividades culturales, deportivas y tradicionales que se desarrollarán durante la temporada de Semana Santa.

En el evento se contó con la presencia de productores y vendedores de este dulce tradicional, entre ellos Brandon Salazar Rojas, Micaela Villanueva, Juan Antonio Chávez Nava, Roberto López y José Cruz Bocanegra Ortega, quienes representan generaciones dedicadas a la elaboración de la charamusca, uno de los productos más emblemáticos del municipio.

En el ámbito cultural, se habló de inauguración del tradicional Altar de Dolores este viernes en el patio central de la Presidencia Municipal, que estará abierto al público durante tres días.

También un torneo de ajedrez en el Parque del Pueblo, exposiciones de arte sacro en el Museo de las Culturas y una variada cartelera artística dentro de la Feria de la Charamusca, destacando la participación de agrupaciones como Danzul Studio, el Ballet Folclórico Media Luna de Rioverde, artistas locales, la Camerata y la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado.

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La feria será inaugurada el 2 de abril en el Parque del Pueblo, consolidándose como un espacio para fortalecer la identidad cultural, impulsar a los productores de charamusca y brindar una experiencia atractiva tanto para habitantes como visitantes.

En materia deportiva, la directora de Fomento Deportivo, Carmen Vázquez Salinas, anunció la realización de la 31 Copa Matehuala de Futbol, a celebrarse del 3 al 5 de abril, con la participación de equipos de fuerzas básicas de clubes profesionales como Chivas, Pumas y Tigres, así como la Selección Matehuala.

Por su parte, la Coordinación de Turismo Municipal informó que se contará con un pabellón artesanal dentro de la Feria, donde participarán artesanos locales con productos tradicionales, emprendimientos y gastronomía, fortaleciendo así la economía y el talento de la región.