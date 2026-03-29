Presentan la Copa Matehuala de futbol

MATEHUALA.- En rueda de prensa se hizo la presentación oficial de la XXXI Copa Matehuala 2026, uno de los eventos deportivos más representativos y esperados del municipio, este año se contará con equipos de Chivas, Pumas y Tigres, pero también participará la Selección de Matehuala.

La Copa Matehuala se llevará a cabo del tres al cinco de abril en el Estadio Manuel Moreno Torres, la directora de Fomento Deportivo, Carmen Vázquez Salinas, destacó que el evento deportivo es una tradición que ha trascendido generaciones, consolidándose como una plataforma para el desarrollo de jóvenes talentos, muchos de los cuales han logrado proyectarse al futbol profesional.

El torneo se jugará bajo un formato de cuadrangular, con sistema de competencia todos contra todos, el acceso general tendrá un costo de 30 pesos, mientras que niñas y niños menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita, invitó a la ciudadanía a asistir y respaldar a la selección local, resaltando la importancia de este tipo de eventos para fortalecer la convivencia social y el orgullo matehualense. Como parte de la organización, se dio a conocer que se implementarán operativos de seguridad dentro y fuera del estadio, a fin de garantizar un ambiente seguro para las familias y visitantes, anunciaron dinámicas durante los partidos, incluyendo la entrega de souvenirs alusivos al Mundial de Fútbol 2026, lo que permitirá generar una experiencia más atractiva para la afición.

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