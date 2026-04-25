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Presentarán muestra colectiva de pintura

La exposición será inaugurada este domingo

Por Jesús Vázquez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Presentarán muestra colectiva de pintura

Matehuala.- La dirección de Fomento Cultural invita a la ciudadanía a disfrutar de una exposición colectiva de pintura, resultado del curso-taller impartido por el reconocido artista saltillense Ferret, la cual se inaugurará este domingo al mediodía en el Museo de las Culturas.

El titular de Fomento Cultural, Ascensión Hernández Elizalde, dio a conocer que este evento se inaugurará a las 12:00 del día se exhibirán las obras realizadas por alumnas y alumnos participantes en un curso especial de pintura, de esta manera, demostrarán todo lo que han logrado aprender durante este tiempo.

Como parte especial de esta actividad, el artista hará la donación de una obra pictórica alusiva a Matehuala, la cual se integrará al acervo cultural del municipio, fortaleciendo el patrimonio artístico local.

Previamente se lanzó una convocatoria para proponer temáticas representativas de Matehuala, dejando en libertad al autor la elección de la obra, por lo que su contenido será revelado durante el evento.

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Esta actividad impulsa el talento local y promueve el arte como un elemento que fortalece la identidad cultural de nuestra comunidad.  La invitación está abierta a toda la ciudadanía para que asista y forme parte de esta experiencia artística.

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