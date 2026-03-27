logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Programa Territorios de paz a colonias

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Programa Territorios de paz a colonias

CIUDAD VALLES.- Con rescate de espacios públicos y entrevistas persona a persona pretende el programa Territorios de Paz rescatar a jóvenes de problemas sociales como la delincuencia o las adicciones.

Javier Martínez Reyes, coordinador de los Territorios de Paz en Valles comentó que, además de las Jornadas de la paz que se están llevando a cabo en Valles, hoy tocó en El Consuelo y hace dos semanas en el Infonavit 2, los martes y jueves, él y su equipo, dependientes directos de la Secretaría de Gobernación, visitarán casa por casa en estos sectores para escuchar la realidad de los vecinos y de los jóvenes de los hogares, sin juzgar nada sobre comportamientos adversos que éstos hubiesen realizado y de ahí, comenzar a trabajar en apoyarles, de acuerdo con Martínez Reyes.

Este programa desembocaría en el de "Los jóvenes construyen el barrio" y es un esfuerzo que se lleva a cabo en 61 ciudades de todo el país, siendo San Luis Potosí capital y Valles las de esta entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos
En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

SLP

Huasteca Hoy

En Ciudad Valles y Catorce están los pacientes con problemas de movilidad y diabetes

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe
Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

SLP

Redacción

Polis municipales cuidarán la feria
Polis municipales cuidarán la feria

Polis municipales cuidarán la feria

SLP

Redacción

La máxima fiesta popular de los vallenses estará bien vigilada

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja
Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

SLP

Jesús Vázquez