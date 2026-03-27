Programa Territorios de paz a colonias

CIUDAD VALLES.- Con rescate de espacios públicos y entrevistas persona a persona pretende el programa Territorios de Paz rescatar a jóvenes de problemas sociales como la delincuencia o las adicciones.

Javier Martínez Reyes, coordinador de los Territorios de Paz en Valles comentó que, además de las Jornadas de la paz que se están llevando a cabo en Valles, hoy tocó en El Consuelo y hace dos semanas en el Infonavit 2, los martes y jueves, él y su equipo, dependientes directos de la Secretaría de Gobernación, visitarán casa por casa en estos sectores para escuchar la realidad de los vecinos y de los jóvenes de los hogares, sin juzgar nada sobre comportamientos adversos que éstos hubiesen realizado y de ahí, comenzar a trabajar en apoyarles, de acuerdo con Martínez Reyes.

Este programa desembocaría en el de "Los jóvenes construyen el barrio" y es un esfuerzo que se lleva a cabo en 61 ciudades de todo el país, siendo San Luis Potosí capital y Valles las de esta entidad.