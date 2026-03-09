Prohiben venta de bebidas alcohólicas en los canalitos
Aplicarán autoridades severas sanciones a quien se sorprenda
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los llamados canalitos, ya que autoridades municipales aplicarán sanciones de hasta 4 mil pesos a quien sea sorprendido vendiendo las bebidas embriagantes.
El titular de Comercio, Héctor Denes Moreno dio a conocer que en los canalitos no pueden venderse bebidas alcohólicas en la vía pública, a la oficina han llegado personas a solicitar permiso para colocar el toldo y vender micheladas, hasta en los tianguis, pero no se ha otorgado permiso alguno.
A nuestro criterio sería un foco rojo, si quieren vender micheladas deben de tener un local y contar con un permiso, reiteró.
En caso de que se detecte a cualquier persona o negocio expendiendo el producto, las bebidas serán confiscadas y se harán acreedores a una multa que va desde los 4 a 16 mil pesos.
Indicó que se realizará operativos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se aplicarán multas, finalizó.
