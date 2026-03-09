logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Prohiben venta de bebidas alcohólicas en los canalitos

Aplicarán autoridades severas sanciones a quien se sorprenda

Por Carmen Hernández

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Prohiben venta de bebidas alcohólicas en los canalitos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los llamados canalitos, ya que autoridades municipales aplicarán sanciones de hasta 4 mil pesos a quien sea sorprendido vendiendo las bebidas embriagantes.  

El titular de Comercio, Héctor Denes Moreno dio a conocer que en los canalitos no pueden venderse bebidas alcohólicas en la vía pública, a la oficina han llegado personas a solicitar permiso para colocar el toldo y vender micheladas, hasta en los tianguis, pero no se ha otorgado permiso alguno. 

A nuestro criterio sería un foco rojo, si quieren vender micheladas deben de tener un local y contar con un permiso, reiteró. 

En caso de que se detecte a cualquier persona o negocio expendiendo el producto, las bebidas serán confiscadas y se harán acreedores a una multa que va desde los 4 a 16 mil pesos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que se realizará operativos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se aplicarán multas, finalizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla
Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

SLP

Redacción

Miles de mujeres de la Huasteca potosina se unieron en Axtla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro
Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza investigaciones tras el hallazgo sin signos de violencia.

Mujeres realizan taller guardines del riesgo
Mujeres realizan taller guardines del riesgo

Mujeres realizan taller guardines del riesgo

SLP

Carmen Hernández

Galardonan a mujeres rioverdenses del año
Galardonan a mujeres rioverdenses del año

Galardonan a mujeres rioverdenses del año

SLP

Carmen Hernández