Prohiben venta de bebidas alcohólicas en los canalitos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los llamados canalitos, ya que autoridades municipales aplicarán sanciones de hasta 4 mil pesos a quien sea sorprendido vendiendo las bebidas embriagantes.

El titular de Comercio, Héctor Denes Moreno dio a conocer que en los canalitos no pueden venderse bebidas alcohólicas en la vía pública, a la oficina han llegado personas a solicitar permiso para colocar el toldo y vender micheladas, hasta en los tianguis, pero no se ha otorgado permiso alguno.

A nuestro criterio sería un foco rojo, si quieren vender micheladas deben de tener un local y contar con un permiso, reiteró.

En caso de que se detecte a cualquier persona o negocio expendiendo el producto, las bebidas serán confiscadas y se harán acreedores a una multa que va desde los 4 a 16 mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que se realizará operativos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se aplicarán multas, finalizó.