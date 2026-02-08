Promueve DIF campaña Compartiendo esfuerzos

Matehuala.- Con el compromiso de seguir construyendo una comunidad más consciente y solidaria, el área de Bienestar Familiar del DIF municipal llevó a cabo la campaña Compartiendo esfuerzos", en coordinación con la Asociación Civil Doble AA, con el objetivo de brindar información sobre sus servicios y compartir un mensaje de esperanza, apoyo y acompañamiento entre la ciudadanía.

A través de estas acciones, se busca fortalecer los lazos comunitarios y recordar que siempre es posible encontrar ayuda, orientación y nuevas oportunidades para salir adelante, pues hay muchas personas que tienen el problema del alcoholismo y piensan que no pueden salir de la situación, sin embargo, el objetivo de esta campaña es que quienes están pasando por momentos difíciles y no puedan salir de este tipo de adicciones acudan a pedir ayuda.

Como parte de la campaña estuvieron entregando folletos a las personas, informándoles sobre los problemas sociales que provoca el alcoholismo, donde mucha gente llega a hasta a perder a su familia por este tipo de situaciones, por lo que es importante trabajar en dejar el alcoholismo y con ayuda de Doble AA se puede lograr salir adelante pues gracias a esta asociación han logrado superarse.

En la actualidad hay muchos jovencitos de entre 15 y 18 años que también ya consumen bebidas alcohólicas, fuman o consumen otro tipo de sustancias nocivas para la salud.

