Pronostican un fin de semana gélido
Anuncia el SMN entrada de frente frío número 27
Matehuala.- Pronostican un fin de semana gélido con la llegada del frente frío número 27, se espera un fuerte descenso de temperatura en la ciudad y el Altiplano, por lo que se alerta a la población para estar preparados este sábado, domingo y lunes.
De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana se esperan chubascos y días nublados, además de que la temperatura bajara drásticamente, se espera que este sábado una temperatura mínima de seis grados y la máxima de diecisiete, el domingo la mínima de cinco grados y la máxima de catorce y para el lunes una mínima de cuatro grados y la máxima de catorce, este día se espera que sea el más gélido.
Ante esta situación se alerta a la población para abrigarse y estar preparados ante las bajas temperaturas, y sobre todo proteger a los niños y adultos mayores que son los que más llegan a enfermarse en esta temporada invernal.
El lunes también es el regreso a clases de los alumnos del nivel básico, si las temperaturas llegan estar muy bajas es decisión de los papás si los llevan a clases, pero en caso de que los lleven que usen chamaras, para evitar el frío, también si los menores tienen enfermedades respiratorias se pide que no los manden a clases para evitar contagios de estas enfermedades con otros menores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde
Huasteca Hoy
Falla mecánica provoca accidente
Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos
Redacción
El conductor intentó ganarle el paso; la unidad quedó abandonada
Temen infestación incontrolable del gusano barrenador
Redacción
Nacimiento de una segunda generación de moscas del gusano