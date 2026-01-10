Matehuala.- Pronostican un fin de semana gélido con la llegada del frente frío número 27, se espera un fuerte descenso de temperatura en la ciudad y el Altiplano, por lo que se alerta a la población para estar preparados este sábado, domingo y lunes.

De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana se esperan chubascos y días nublados, además de que la temperatura bajara drásticamente, se espera que este sábado una temperatura mínima de seis grados y la máxima de diecisiete, el domingo la mínima de cinco grados y la máxima de catorce y para el lunes una mínima de cuatro grados y la máxima de catorce, este día se espera que sea el más gélido.

Ante esta situación se alerta a la población para abrigarse y estar preparados ante las bajas temperaturas, y sobre todo proteger a los niños y adultos mayores que son los que más llegan a enfermarse en esta temporada invernal.

El lunes también es el regreso a clases de los alumnos del nivel básico, si las temperaturas llegan estar muy bajas es decisión de los papás si los llevan a clases, pero en caso de que los lleven que usen chamaras, para evitar el frío, también si los menores tienen enfermedades respiratorias se pide que no los manden a clases para evitar contagios de estas enfermedades con otros menores.

