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Pronostican una semana calurosa

Recomiendan a la población tomar algunas medidas preventivas

Por Jesús Vázquez

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Pronostican una semana calurosa

Matehuala.- Pronostica el Servicio Meteorológico Nacional una semana muy calurosa en Matehuala además de bajas probabilidades de lluvia.

Según los pronósticos, las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 25 y 30 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, entre los 9 y 12 grados, principalmente durante las noches y madrugadas. 

Asimismo, se espera que durante la mañana y parte de la tarde predominen los días soleados, con ligera probabilidad de lluvias, por lo que se pide a la población estar atenta.

En cuanto al viento, se prevén rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades aproximadas de entre 10 y 25 kilómetros por hora, sin representar riesgos importantes para la población; sin embargo, se recomienda estar al pendiente de los árboles y reportar aquellos que se encuentren en riesgo de caer, para evitar accidentes.

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Autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones ante las altas temperaturas durante el día, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horas de mayor radiación.  Asimismo, se sugiere portar paraguas en caso de que se presenten lluvias y, durante estas, evitar resguardarse bajo los árboles para prevenir accidentes.

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