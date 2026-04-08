Prorrogan feria tras aguaceros

MATEHUALA.- Comerciantes de la Feria de la Charamusca de Matehuala dieron a conocer que, debido a las bajas ventas que tuvieron por las fuertes lluvias que se presentaron en los días más importantes de este evento, el gobierno municipal de Matehuala les otorgó una semana más para permanecer en el Parque Vicente Guerrero, mejor conocido como Parque del Pueblo, por lo que estarán hasta el próximo domingo 12 de abril.

Los comerciantes comentaron que, debido a las fuertes lluvias que se registraron el sábado y domingo, la gente no acudió a la Feria de la Charamusca. Además, el agua se metió a sus puestos y se les echó a perder mucha mercancía. Ante esta situación, reportaron que han tenido grandes pérdidas, ya que parte del dulce se echó a perder y tuvieron que tirarlo a la basura, pues ya no servía ni para regalar. Asimismo, algunos incluso sufrieron daños en sus toldos, los cuales se rompieron.

Los comerciantes exhortan a la población en general a acudir a la tradicional Feria de la Charamusca, la cual durará una semana más. Normalmente, esta se clausura el Domingo de Resurrección, pero este año se les permitió extender su estancia para lograr tener ventas y recuperar su economía. Señalaron que ayudaría mucho que la gente acuda al Parque del Pueblo y compre una charamusca, para no dejar que esta tradición se acabe y así apoyar a los comerciantes matehualenses. Además, cuentan con diversas ofertas para sacar adelante su mercancía.