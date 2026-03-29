Protestan habitantes de colonia San Rafael

CIUDAD VALLES.- En la colonia San Rafael trabajadores de la CFE y de una empresa de internet realizaron trabajos de mantenimiento el pasado jueves y dejaron tirado todo y sin wifi a un sector de esa colonia, lo que generó mucha inconformidad.

El jueves pasado, obreros de la Comisión Federal de Electricidad y de la empresa de internet trabajaron hombro con hombro para desconectar cables de estos últimos, dado que los de la Comisión iban a hacer faenas que hubiesen podido afectar la red, sin embargo, dejaron los cables colgados o tirados en la calle Aguascalientes, casi con Nayarit, y lo peor, sin wifi a decenas de vecinos a los que no les han respondido por esta falla.

Los clientes de las dos empresas piden que después del mantenimiento les garanticen que el servicio de luz y el de internet quedarán funcionando sin problema alguno.