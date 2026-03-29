logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Protestan habitantes de colonia San Rafael

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Protestan habitantes de colonia San Rafael

CIUDAD VALLES.- En la colonia San Rafael trabajadores de la CFE y de una empresa de internet realizaron trabajos de mantenimiento el pasado jueves y dejaron tirado todo y sin wifi a un sector de esa colonia, lo que generó mucha inconformidad. 

El jueves pasado, obreros de la Comisión Federal de Electricidad y de la empresa de internet trabajaron hombro con hombro para desconectar cables de estos últimos, dado que los de la Comisión iban a hacer faenas que hubiesen podido afectar la red, sin embargo, dejaron los cables colgados o tirados en la calle Aguascalientes, casi con Nayarit, y lo peor, sin wifi a decenas de vecinos a los que no les han respondido por esta falla. 

Los clientes de las dos empresas piden que después del mantenimiento les garanticen que el servicio de luz y el de internet quedarán funcionando sin problema alguno.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad
Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad

Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad

SLP

Redacción

Bienestar pide tramitar solo en instituciones oficiales

FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles
FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles

FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Feria Huasteca espera 300 mil visitantes

Niegan casos de sarampión en el Conalep
Niegan casos de sarampión en el Conalep

Niegan casos de sarampión en el Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Desmienten directivos información que se difunde en redes sociales

Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris
Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris

Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris

SLP

Redacción