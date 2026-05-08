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Proyecto de siembra de nopal en el Cbta

Fueron electas dos instituciones

Por Carmen Hernández

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Proyecto de siembra de nopal en el Cbta

RIOVERDE.- En dos Cbtas del estado arrancó el programa de la siembra de nopal, en el Cbta 120 se sembraron 200 raquetas de 3 variedades.  

Ignacio Ariciaga Martínez director del Cbta 120, dio a conocer que se cuenta con un proyecto en San Luis Potosí, donde se está trabajando con dos Cbtas, uno de los electos fue el Cbta 120 ubicado en el Ejido Puente del Carmen, porque se cuenta con la suficiente infraestructura para llevar a cabo el proyecto.  

Se donaron 200 raquetas de 3 variedades que se encargaron de plantarlos 80 alumnos. 

Se va a producir el nopal, se espera en 3 meses esté lista la cosecha, los jóvenes están emocionado s con este proyecto que iniciaron.

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