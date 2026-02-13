Queman maleza y basura, incendio se sale de control

Cedral.- Un incendio forestal consumió aproximadamente mil metros cuadrados de terreno en el Ejido de la Cruz, al parecer planeaban hacer una quema controlada para quitar la maleza y toda la basura del lugar, sin embargo, debido a que la maleza tenía una altura de casi dos metros el fuego se salió de control y tuvieron que pedir apoyo a corporaciones de auxilio.

El fuego se generó causado por unas personas que realizaban una quema controlada, pero debido a la maleza crecida y el viento, el fuego se salió de control, empezándose a incendiar toda la zona, y aunque tratando de apagar el fuego arrojando agua, no pudieron y se pidió apoyo para evitar se propagara más.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y comuneros, quienes estuvieron trabajando en conjunto para lograr controlar el incendio y lograr rescatar este lugar y evitar que el fuego se propagara por mas lugares e inclusive llegara a dañar a alguna persona, afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada gracias a la pronta acción de quienes apoyaron en controlar el fuego.

El incendio fue provocado por una quema de maleza que se salió de control, por lo que se exhorta a la población evitar este tipo de prácticas, pues con los fuertes vientos rápidamente se extiende el fuego y se sale de control, como en este caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí