logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Quince policías pasan examen de confianza

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Quince policías pasan examen de confianza

CIUDAD VALLES.- Los 15 elementos de nuevo ingreso de la Policía Municipal ya cuentan con su examen de control y confianza y sólo falta el último adiestramiento en la capital del estado, de acuerdo con el director de la corporación, José Juan Herrera Sierra.

Los recientes compañeros de los policías y tránsitos que andan en la zona centro ya forman parte de la nómina de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sin embargo, falta una examinación que hace gobierno del estado a los elementos por ingresar al cuerpo de seguridad y entonces formarán parte de las filas.

Con el añadido de los nuevos agentes, la corporación pasará a tener 144 elementos, según el jefe de la Policía local.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles
Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Protección Civil buscan su captura y reubicación

Personas en situación de calle no aceptan ayuda
Personas en situación de calle no aceptan ayuda

Personas en situación de calle no aceptan ayuda

SLP

Redacción

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel
Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

SLP

Carmen Hernández

Bajan imagen de Virgen de La Paz
Bajan imagen de Virgen de La Paz

Bajan imagen de Virgen de La Paz

SLP

Jesús Vázquez

Inicia festividad de la patrona de los paceños