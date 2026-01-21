Quince policías pasan examen de confianza

CIUDAD VALLES.- Los 15 elementos de nuevo ingreso de la Policía Municipal ya cuentan con su examen de control y confianza y sólo falta el último adiestramiento en la capital del estado, de acuerdo con el director de la corporación, José Juan Herrera Sierra.

Los recientes compañeros de los policías y tránsitos que andan en la zona centro ya forman parte de la nómina de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sin embargo, falta una examinación que hace gobierno del estado a los elementos por ingresar al cuerpo de seguridad y entonces formarán parte de las filas.

Con el añadido de los nuevos agentes, la corporación pasará a tener 144 elementos, según el jefe de la Policía local.