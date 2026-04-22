Reabre supermercado sin autorización oficial de la Coepris

CIUDAD VALLES.- Luego de tres días y medio, abrió el supermercado que había cerrado por incumplimiento en varios protocolos de salud y seguridad.

Sin información oficial de parte de la Coepris, aunque con muchos datos sobre problemas de estructura y presecia de fauna nociva, luego de más de 80 horas, volvió a abrir el supermercado más grande de la zona centro y lugar en el que se surten muchas personas de ejidos aledaños a la

zona urbana.

El viernes en la tarde, sin previo aviso, cerraron las puertas y colocaron anuncios que anunciaban mantenimiento, no obstante, un día después, bloquearon la vista al interior, poniendo cartulinas en los vidrios. Ayer al mediodía, reabrió, luego de la crisis de cierre más prolongada en las décadas de operación de la tienda Arteli.

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