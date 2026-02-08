logo pulso
Estado

Reabren negocio de los presuntos extorsionadores

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Reabren negocio de los presuntos extorsionadores

CIUDAD VALLES.- Regresó la actividad comercial al local de los que fueron detenidos por presunta extorsión, en la Plaza Tres Marías.

Aunque sin la presencia de los dos comerciantes detenidos por Policías de Métodos de Investigación el pasado viernes 23 de enero, esta mañana, el local de venta de frutas y verduras donde atendían los imputados en el delito de extorsión, tuvo a la venta productos alimenticios, a bajo costo.

Los mismos comerciantes y clientes dieron a conocer que después de 15 días, esta mañana abrieron el local que está sobre Negrete, entre Porfirio Díaz y Madero, con precios mucho más bajos que los de la competencia, cuando precisamente los precios altos fueron los que hicieron que los bodegueros denunciaran el delito que motivó la pesquisa de la Fiscalía General del Estado.

