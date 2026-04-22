Realizan carrera pro niños con cáncer

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la carrera anual de la Fundación Corazón Altiplano en el Parque del Pueblo, donde todo lo recaudado en esta carrera es para apoyar a los niños con cáncer; muchos de los corredores acudieron disfrazados de superhéroes.

En esta carrera se pudo observar a corredores caracterizados de Spiderman, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Deadpool, Súper Chía, Mario Bros, entre otros participantes que se unieron a esta noble causa y se convirtieron en héroes sin capa al participar en la carrera atlética de 5K y 1K para apoyar a los niños con cáncer, pues lo recaudado en esta carrera es donado para los tratamientos de los pequeños que padecen esta enfermedad.

Cabe hacer mención que esta carrera tuvo también una categoría infantil para que los niños también corrieran, quienes acudieron emocionados, pues llevaban sus trajes de superhéroes. Asimismo, muchos pequeños se emocionaban al ver a los adultos caracterizados de superhéroes y se acercaban a tomarse fotografías con sus héroes favoritos.

La salida y la meta fueron en el Parque Vicente Guerrero, mejor conocido como Parque del Pueblo. Algunos de los corredores participaron acompañados de sus perros; muchos eran principiantes en el atletismo, otros profesionales, y también hubo quien pagó su boleto para correr, pero no corrió, pues solo lo hicieron para apoyar esta noble causa.

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