Por Jesús Vázquez

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
Realizan colecta de medicamentos

MATEHUALA.- El DIF Municipal llevó a cabo una jornada de recolección de medicamentos en la Plaza Juárez la mañana del lunes, los medicamentos que se recauden serán para el dispensario médico de esta institución beneficiando a las personas de escasos recursos.

Hubo buena respuesta por parte de los ciudadanos a esta campaña, que se acercaron a la Plaza Juárez para donar medicamentos que tienen en casa, todo lo que se donó será llevado al dispensario del DIF, pues en las instalaciones cuentan con un doctor que ofrece consultas médicas gratuitas y dan el medicamento a la gente que lo requiere.

Cabe hacer mención que también llegan personas pidiendo ayuda con las recetas, y si ellos tienen el medicamento se lo dan, de igual manera la gente que tenga medicamento que ya no requiera puede acudir a las instalaciones del DIF y donarlo.

Esta actividad se realiza los días 15 de cada mes, por lo que se invita a quienes deseen sumarse a esta noble causa a acudir al módulo y donar medicamento vigente y en buenas condiciones. 

Hay muchas personas que luego tienen medicamentos en sus hogares que ya no requieren y los dejan guardados mucho tiempo, al final los terminan tirando a la basura porque caducan, sin embargo, pueden donarlo al DIF, donde se entregará a personas de escasos recursos.

