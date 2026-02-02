logo pulso
Realizan el concurso 100 nutriólogos dijeron

Dinámica académica para reforzar conocimientos teóricos

Por Jesús Vázquez

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan el concurso 100 nutriólogos dijeron

Matehuala.- Como parte de las actividades de la Semana del Nutriólogo 2026, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Matehuala llevaron a cabo el concurso "100 Nutriólogos Dijeron: forma tu equipo y aprende jugando", una dinámica académica diseñada para reforzar conocimientos teóricos a través del aprendizaje lúdico y la convivencia estudiantil.

El concurso fue organizado por estudiantes del segundo cuatrimestre de la licenciatura, con la asesoría de Katia Martínez Martínez, participaron alumnos de los distintos cuatrimestres, quienes se integraron en equipos representados por nombres de frutas como Fresa, Kiwi, Manzana, Liches, Pera, Uva, Guayaba y Mango, siendo este último el equipo ganador del evento.

Durante la actividad se desarrollaron 11 rondas de preguntas, abordando temas fundamentales de la disciplina, entre ellos: ¿Quién fue el padre de la nutrición?, ¿qué es una dieta? y ¿qué es un carbohidrato?, promoviendo la reflexión, el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes.

Daniela de Jesús Cruz González, directora de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Matehuala, destacó que "el objetivo de este concurso fue que los estudiantes reforzaran y retroalimentaran los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, mediante el juego, además de fomentar la convivencia entre los diferentes cuatrimestres en un ambiente de sana interacción, socialización y diversión".

