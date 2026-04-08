Realizan exequias de JJ Ortiz Azuara

CIUDAD VALLES.- Rinden exequias al exalcalde Juan José Ortiz Azuara, quien "nació un día de muertos y murió el Domingo de Resurrección", comentó su hija, Gaby Ortiz.

La frase de la hija del dos veces alcalde de Ciudad Valles resumió una de las partes más importantes de la vida política de Juan José Ortiz: ir a contracorriente hasta en asuntos tan primordiales como nacer o fallecer, en concordancia con la hija mayor del recién fenecido expresidente municipal.

Este martes 7 de abril, una urna fue colocada en la capilla principal de la funeraria de Hermenegildo Galeana, donde familiares y personas de todos los ámbitos políticos, comerciales, sociales y de servicios acompañaron al que fuera alcalde después de la más turbulenta administración de los últimos 30 años (2001-2004) y luego de un Gobierno panista liderado por su némesis política durante décadas (2012-2015).

Ayer por la tarde se celebró una misa en su memoria en la Catedral de Valles, con la presencia de la clase política local.

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