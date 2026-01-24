logo pulso
Estado

Realizan jornada de vacunación en escuelas primarias

Ante el disparo de enfermedades respiratorias

Por Jesús Vázquez

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan jornada de vacunación en escuelas primarias

Matehuala.- Debido al disparo de enfermedades respiratorias que se está generando en la ciudad, se ha estado llevando a cabo una jornada de vacunación especial en las escuelas de nivel primaria, donde enfermeras están aplicando la vacuna contra el Covid y contra la Influenza a los niños.

Para llevar a cabo esta jornada de vacunación especial piden a los padres de familia que envíen a sus hijos con sus cartillas de vacunación para verificar si están, en el caso de que no lo estén les aplican las vacunas faltantes, para fortalecer el sistema inmunológico de los menores y evitar que adquieran enfermedades, o en el caso de que les lleguen a dar, no sea tan grave pues ya están vacunados. 

Un grupo de enfermeras están acudiendo a diferentes escuelas primarias de la ciudad para vacunar sobre todo a los niños contra el Covid y la Influenza, pero también verifican que otras vacunas les faltan y en el caso de llevarlas, se las están aplicando a los menores para que no tengan completo su sistema de vacunación, es por eso que se pide la autorización a los padres de familia.

 Se pide a la población en general que se aplique todas las vacunas a los menores de edad, ya que esto los protege de diferentes enfermedades, a lo largo de este mes se han incrementado los casos de enfermedades respiratorias, por lo que se exhorta acudir a los centros de salud. 

