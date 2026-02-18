Realizan kermés en la Plaza de Armas

MATEHUALA.- El Club de la Plaza de Armas con la finalidad de regalar un momento de alegría y sana diversión a los jóvenes y adultos, llevaron a cabo la realización de "bodas de juego" y una kermés.

Los integrantes del Club de la Plaza de Armas manifestaron que hace muchos años se llevaban a cabo actividades recreativas en la Plaza de Armas como eran las kermeses en las cuales se realizaban bodas para las parejas, obviamente son bodas de juego que no tienen ningún valor, pero es para pasar un momento de sana diversión y era una actividad que ya estaba olvidada pues desde hace muchos años no se realizaban con la finalidad de pasar un momento de sana recreación.

Varias parejas entre jóvenes y adultos al pasar al Registro Civil del Club de la Plaza de Armas que se instaló decidieron aprovechar para casarse, y los integrantes del club le ponían al novio un sombrero de copa y a la novia un velo, el famosísimo Ulises Aguilar Careaga mejor conocido como el Monaguillo fue el encargado de hacerla de juez, y a todas las parejas se les daba un acta de matrimonio y los anillos.

Los integrantes de este club planean llevar a cabo más actividades de este tipo para que las familias tuvieron un momento de sana diversión y recreación, además de continuar con varias actividades de ayuda para quien más lo necesita.

