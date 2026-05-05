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Realizan la campaña Diversidad que abriga

Por Jesús Vázquez

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan la campaña Diversidad que abriga

Matehuala.- El departamento de Atención a la Diversidad Sexual está llevando a cabo una campaña para recaudar ropa para personas de escasos recursos. Esta campaña lleva por nombre "Diversidad que Abriga".

Las personas interesadas en hacer donación de ropa para quienes más lo necesitan, pueden acudir al centro de acopio que se encuentra en la Coordinación de Atención a la Diversidad Sexual, ubicada en la calle Bocanegra 102, colonia Centro, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. 

Ahí se recibe la ropa que ya no usen o que ya no les quede, ya sea de niño, niña, joven o adulto, pues la idea es ayudar al mayor número de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Esta campaña ha tenido buena respuesta por parte de la población en general, que ha estado llevando ropa al centro de acopio. 

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Se ha demostrado que la gente de Matehuala tiene buen corazón, ya que se ha unido a esta noble causa, actualmente se encuentran trabajando en la organización de toda la ropa que será entregada en próximos días.

Se exhorta a la población en general a participar, pues el apoyo que brindan sigue haciendo la diferencia. 

Por ello, se invita a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa, para llevar abrigo y esperanza a más personas. 

Asimismo, se agradece la solidaridad de todas y todos para seguir construyendo una comunidad más empática e incluyente.

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