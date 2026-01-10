Realizan paro laboral en el invernadero

Ciudad Fernández.- Trabajadores del invernadero realizan paro de labores debido a que les adeudan unas semanas de pago de su salario y los administradores nada les dicen de las causas del atraso del pago.

Los entrevistados dieron a conocer que desafortunadamente tienen 2 semanas que no les pagan, por lo que se vieron obligados a pedir fiado en la tienda de la esquina, para poder subsistir y tener lo necesario en sus hogares para la alimentación de sus familias.

Indicaron que los administradores del invernadero Rissing Farms no se han acercado para dar a conocer las causas que han generado el problema en el rezago del pago.

Refieren que mientras tanto, ellos cumplen con sus obligaciones, arriban puntuales a su trabajo, pero se quejan porque enfrentan una serie de carencias en su centro del trabajo, las que no han sido atendidas por la administración, pero que mientras no ocurra alguna contingencia, cumplen su jornada laboral, sin tener la respuesta de parte de la empresa de pagarles de manera oportuna.

