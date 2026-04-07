Realizan quema de chamucos

Matehuala.- El domingo por la tarde después de la misa de Resurrección en el Barrio del Niño Jesús se llevó a cabo la tradicional quema de chamucos o Judas, donde elaboraron muñecos de papel con nombres de políticos y personajes de Matehuala para posteriormente quemarlos; además, colocaron premios para la gente.

Entre las figuras se pudieron ver chamucos de Erick de Leyendas Matehuala, del excomandante de la Policía Municipal, al cual le colocaron el nombre de "comandante TikTok", así como de otros personajes conocidos de la ciudad y también políticos, los cuales colocaron en medio de la calle Libertad y comenzaron a quemar.

Además, al quemar cada uno de los chamucos, a un lado colocaban varios regalos para la gente y también llevaron a cabo rifas y dinámicas para dar premios a chicos y grandes.

La quema de chamucos del Barrio del Niño Jesús es una tradición muy arraigada que cada año llevan a cabo los vecinos, quienes, aunque los iniciadores ya fallecieron, han continuado con la tradición.

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En la calle Reforma también se lleva a cabo la quema de chamucos, pero en esta zona, además de esto, se realiza la tradición de aventarse "naranjazos" entre los vecinos de las calles Melchor Ocampo y Terán.

El problema es que en ocasiones terminan lanzándolos a personas que solo acuden a observar la quema de chamucos, o incluso dañando automóviles que se encuentran estacionados.