Realizan recolección de basura electrónica
Esto, con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra
CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología organizó una recolección de televisiones viejas, reuniendo alrededor de cinco toneladas de este material altamente inflamable.
Esta tarde, luego de cuatro horas de acopiar aparatos televisores, la dirección a cargo de Julio César Otero Torres y la empresa Recor reunieron 60 unidades, que corresponden a unos tres mil kilogramos de los viejos aparatos que, debido a sus componentes, son altamente inflamables, por tal motivo no pueden dejarse en confinamientos de basura como rellenos sanitarios.
Además de eso, hubo acopio de materiales eléctricos, de los cuales se reunieron 100 kilogramos, de acuerdo con los números dados a conocer por Ecología. Esta es una de las actividades que llevó a cabo Ecología con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, en la plaza principal.
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