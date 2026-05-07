Realizan simulacros de sismo e incendio

RIOVERDE.- Se realizaron tres simulacros con hipótesis de incendio y sismo en el municipio donde participaron corporaciones de auxilio para capacitarlos en acciones para actuar cuando se genere u hecho de esta naturaleza. Desde temprana hora se realizaron ejercicios del primer simulacro nacional, donde participaron Protección Civil Municipal, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja.

El primero se realizó en la empresa PepsiCo, con hipótesis de incendio, fueron evacuados 16 trabajadores en un tiempo de 3 minutos, tomando en cuenta diversas medidas preventivas.

La Brigada contra incendios controló la situación y se atendió a un empleado lesionado por caída, el que fue enviado al área de enfermería, el simulacro tuvo una duración de 14 minutos, ya que lo importante era conocer tiempos para rescatar a personas en situación de riesgo.

Así mismo en el ISSSTE se realizó otro con hipótesis de sismo, se evacuaron 270 personas, en el ejercicio se reportaron 2 personas lesionadas, las que fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja, fueron 17 minutos los que se contabilizaron en el evento programado para poner a salvo a presuntas víctimas.

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Con la evacuación de 1,520 docentes y alumnos, se llevó a cabo el simulacro con hipótesis de sismo en la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Media.

Con estos programas preventivos lo que se busca sobre todo es que tengan los conocimientos necesarios para saber cómo actuar en caso de una contingencia de cualquiera de estos tipos.