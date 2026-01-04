Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

RIOVERDE.- Este lunes se llevará a cabo el Coratón con la finalidad de captar juguetes y repartirlos el próximo 6 de enero a menores de edad de escasos recursos, sobre todo de comunidades del municipio.

La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero, dio a conocer que en diciembre realizaron las posadas en cada una de las comunidades, donde llevaron alegría y regalos para los niños.

Ahora este lunes en la plaza principal se estará llevando a cabo el tradicional Coratón, se estarán recibiendo juguetes que no utilicen pilas y que no sean bélicos, para poder llevar un regalo y alegría a niños de escasos recursos por el Día de Reyes.

Los juguetes serán entregados en las localidades más marginadas para todos los niños y niñas.

Se busca que el Día de Reyes, los reyes del hogar reciban un juguete, con el cual puedan jugar, además de recordar esta fecha tan especial.