Realizará el ICAT curso de mecánica automotriz

RIOVERDE.- Invitan a personas interesadas al curso básico de mecánica automotriz que inicia el próximo mes en el Instituto de Capacitación del Trabajo (Icat).

El director del ICAT José Matilde Noyola Correa, dio a conocer que de manera mensual se imparten diversos cursos para que personas aprendan un oficio y poder iniciar su propio negocio o tener un mejor empleo.

Para los días 9. 16, 23 y 30 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo el curso de mecánica automotriz en las oficinas del ICATA, el que será impartido por Alexis Uriel Pérez.

Las personas aprenderán nociones de mecánica como afinación de un carro, checar los frenos, diagnóstico de condiciones de la batería, medir el aceite, entre otras nociones básicas de mecánica automotriz.

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La finalidad es que aprendan un oficio y puedan generar ingresos, se tendrá cupo limitado, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse cuanto antes.