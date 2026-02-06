logo pulso
Realizará la iglesia cursos de sacramentos cristianos

Bautizo, confirmación y eucaristía

Por Carmen Hernández

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Realizará la iglesia cursos de sacramentos cristianos

RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría invita a los jóvenes al curso de los  sacramentos de iniciación cristiana. 

El párroco de la Iglesia José Javier Pacheco Torres dio a conocer que la iglesia está brindando cursos para diversos sacramentos como lo es bautizo, confirmación y eucaristía, entre otros. 

Se busca que los jóvenes se encuentren con Cristo y caminar en comunidad, para promover la fe católica. 

Las personas interesadas podrán acercarse a la Iglesia, para inscribirse se podrá hacer el trámite en el salón parroquial.  

El primer curso inicia el 1 de marzo y termina el 15 del mismo mes, segundo curso 5 de julio y termina el 19 de julio. 

Así como del 13 al 27 de septiembre, así como del 14 al 16 de diciembre.

