Realizará la iglesia cursos de sacramentos cristianos

RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría invita a los jóvenes al curso de los sacramentos de iniciación cristiana.

El párroco de la Iglesia José Javier Pacheco Torres dio a conocer que la iglesia está brindando cursos para diversos sacramentos como lo es bautizo, confirmación y eucaristía, entre otros.

Se busca que los jóvenes se encuentren con Cristo y caminar en comunidad, para promover la fe católica.

Las personas interesadas podrán acercarse a la Iglesia, para inscribirse se podrá hacer el trámite en el salón parroquial.

El primer curso inicia el 1 de marzo y termina el 15 del mismo mes, segundo curso 5 de julio y termina el 19 de julio.

Así como del 13 al 27 de septiembre, así como del 14 al 16 de diciembre.