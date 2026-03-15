Realizarán desfile mundial del agua

SAN CIRO DE ACOSTA.- Ultiman autoridades detalles para lo que será el Desfile Mundial del Agua, a realizarse este próximo 19 de marzo.

La dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dio a conocer que se tiene todo listo para lo que será el inicio de la Primavera y el Día Mundial del Agua, el evento iniciará a las 8 de la mañana.

Se hará un recorrido que arrancará en los Murales de Identidad y terminará en el Andador Urbano que se localiza frente al Palacio Municipal.

La finalidad es generar conciencia sobre la importancia de cuidar el vital líquido. Fundamentalmente se hizo un llamado a las instituciones educativas para que participen en este magno evento con el fin de promover el cuidado del agua entre los estudiantes y que sean los promotores del cuidado del vital líquido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí