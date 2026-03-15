logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizarán desfile mundial del agua

Se promoverá el cuidado del recurso hídrico entre los menores

Por Carmen Hernández

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán desfile mundial del agua

SAN CIRO DE ACOSTA.- Ultiman autoridades detalles para lo que será el Desfile Mundial del Agua, a realizarse este próximo 19 de marzo.   

La dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dio a conocer que se tiene todo listo para lo que será el inicio de la Primavera y el Día Mundial del Agua, el evento iniciará a las 8 de la mañana. 

Se hará un recorrido que arrancará en los Murales de Identidad y terminará en el Andador Urbano que se localiza frente al Palacio Municipal.  

La finalidad es generar conciencia sobre la importancia de cuidar el vital líquido. Fundamentalmente se hizo un llamado a las instituciones educativas para que participen en este magno evento con el fin de promover el cuidado del agua entre los estudiantes y que sean los promotores del cuidado del vital líquido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Uniforman a los empleados de Sasar
Uniforman a los empleados de Sasar

Uniforman a los empleados de Sasar

SLP

Carmen Hernández

Regala DIF municipal mangos a la población
Regala DIF municipal mangos a la población

Regala DIF municipal mangos a la población

SLP

Jesús Vázquez

Este lunes suspenden recolección de basura
Este lunes suspenden recolección de basura

Este lunes suspenden recolección de basura

SLP

Carmen Hernández

Perforan pozo de agua en La Paz
Perforan pozo de agua en La Paz

Perforan pozo de agua en La Paz

SLP

Jesús Vázquez

Hay desabasto del recurso hídrico en la población